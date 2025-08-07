Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 20:45

Прорыв под Сумами, бегство войск: ситуация на фронтах СВО вечером 7 августа

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Армия России наступает на всех направлениях спецоперации на Украине, сообщают военкоры. Какие известны последние новости с фронтов СВО вечером 7 августа, какая складывается ситуация вокруг Константиновки и Покровска, ожидается ли прорыв ВС РФ под Сумами и почему войска бегут с позиций?

Ситуация на фронтах СВО вечером 7 августа: бегство войск, прорыв под Сумами, Константиновка, Покровск

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Херсонском направлении ВС РФ усилили атаки на территорию острова Корабел, атакуя огневые позиции, ПВД, узлы связи и логистику противника. На Запорожском фронте ВС РФ возобновили штурм Степногорска, также идут бои в районе Нестерянки, Новоандреевки и Малой Токмачки.

«На Угледарском направлении основные бои идут за Искру и Александроград. В районе Малиевки и Январского ВС РФ укрепляют позиции. На Покровском участке позиционные бои юго-западнее Покровска. В районе Чунишино и Лысовки продолжаются попытки проломить оборону противника. Севернее Мирнограда в районе Красного Лимана и Родинского продолжаются бои, причем в этот город ВС РФ зашли с востока и с севера. Еще севернее наши бойцы вышли к окраинам Шевченко и одновременно начали продвигаться к Гришино. ВС РФ ведут бои на подступах к Новому Донбассу, Рубежному и Кучерову Яру», — пишет политик.

По информации Царева, на Константиновском фронте российские военные продавливают оборону в районе Полтавки и Попова Яра, там есть продвижение по лесополосам восточнее сел. Отмечается, что южнее Клебан-Быкского водохранилища идут бои в Катериновке и Клебан-Быке, также есть продвижение южнее Александро-Шультино.

«На Северском направлении ВС РФ укрепляют позиции западнее Новоселки. Бои идут также в районе Ивано-Дарьевки и Выемки и южнее Серебрянки. Продвижение на этих участках позволит создать давление на гарнизон противника в Северск с трех сторон. С Краснолиманского участка сообщают о начале штурма села Среднего на берегу реки Нитриус. Освобождение села позволит выйти в тыл противнику в Карповке, а также обойти с запада Шандриголово и Новоселовку. В Шандриголово также начались бои, наши бойцы стараются закрепиться в северной части. В Торском ВС РФ продвигаются в Заречное, но ситуация там пока скрыта „туманом войны“», — указывает Царев.

На Купянском направлении продолжаются бои за Московку, есть продвижение в районе Радьковки и Голубовки, отметил политик. По данным Царева, на Харьковском участке идут позиционные бои между Волчанском и Синельниково, а также в районе Волчанских Хуторов.

«На Сумском направлении противник контратакует в районе Алексеевки, пытаясь отрезать ее от основных наших сил. Контратаки продолжаются также в районе Варачино и Кондратовки. В Юнаковке тяжелые бои в южной части села», — говорится в публикации.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru сообщил, что на Сумском направлении сложилась серьезная обстановка, ВСУ перебрасывают туда резервы. Говорить о прорыве пока рано.

«Дело идет к тому, что мы двинемся дальше, но о каком-то прорыве говорить преждевременно. ВСУ уже укрепляют Сумы. Кого-то выводят из города, сооружают вокруг него оборонительные районы. Там же все рядом: до Сум уже достает дальнобойная артиллерия», — пояснил эксперт.

Дандыкин полагает, что признаков обвала фронта на данном направлении еще не наблюдается.

«Надо учитывать, что фронт в этом регионе имеет достаточно протяженную линию. И освобождение этих территорий нашим войскам дается непросто. Враг использует для сопротивления разные методы: и атаки беспилотников, и террор, и диверсии», — резюмировал эксперт.

Источники в российских силовых структурах сообщили, что украинские подразделения, не считаясь с потерями, пытаются прорвать фланги наступающих войск российской группировки «Север». Интенсивность контратак ВСУ снижается, заявляют источники. Часть украинских подразделений отказывается выполнять самоубийственные приказы командования и штурмовать российские позиции. Речь, в частности, идет о 156-й механизированной бригаде и 225-м штурмовом полке, который ранее участвовал во вторжении в Курскую область и сейчас несет большие потери на Сумщине. Причинами неподчинения называют низкое морально-психологическое состояние и неадекватные приказы сверху.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

спецоперация на Украине
ВС РФ
ВСУ
новости
Михаил Родионов
М. Родионов
