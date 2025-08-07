В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?

В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?

В Казани суд вынес приговор местному жителю с именем Исус Христос. Что он сделал и при чем тут мигранты?

За что приговорили Христоса в Казани

В карточке суда указано, что полное имя гражданина — Исус Петрович Христос.

Сообщается, что мужчину признали виновным в фиктивной регистрации 50 иностранцев в своей квартире.

Прокурор требовал назначить штраф в размере 110 тысяч рублей, однако адвокат Исуса добился смягчения наказания, так как его доверитель признал вину, раскаялся, а также является инвалидом второй группы. В итоге суд ограничился штрафом в 13 тысяч рублей.

Христосу вменялось два преступных эпизода по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина» (322.3 УК). Как пояснил подсудимый, он пошел на преступление из-за нехватки денег — мужчина живет на пенсию по инвалидности, едва превышающую 10 тысяч рублей. А с каждого мигранта он получал около двух тысяч рублей.

Это уже не первое административное наказание для казанского Исуса. В мае 2024 года с него взыскали 60 тысяч рублей за препятствование работе судебных приставов. Тогда должностным лицам пришлось дожидаться, когда Христос выйдет из квартиры, чтобы вручить ему документы. Приставы пошли на хитрость: когда они поняли, что подсудимый находится в квартире, сделали вид, что ушли, и задержали мужчину, когда он выходил за продуктами.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Куда жаловаться на «резиновые» квартиры с мигрантами

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил, что россияне должны реагировать на «подозрительные и регулярные сборища чужеродцев».

«Если с вами рядом, например в соседней квартире, компактно и в большом количестве проживают трудовые мигранты, выходцы из Средней Азии и Закавказья, смело звоните в полицию (надеюсь, пресс-служба [МВД] уточнит, куда именно, а так стандартно — 112), и в случае проверки, скорее всего, нарушители будут обнаружены», — сообщил Кабанов.

Он также указал на проблему покупки нелегальными мигрантами фиктивной регистрации. Иностранцы получают ее в «резиновых» квартирах или в разрушенных деревнях, а затем свободно передвигаются по стране. По словам главы НАК, полиция проводит рейды, которые в большинстве случаев проходят успешно.

Читайте также:

Смертельная чача из Сириуса: сколько погибших на 7 августа, аресты, обыски

«Напоминает фрика»: кто из звезд критикует Кадышеву, конфликт с Бабкиной

Бесконтрольно размножаются и пожирают все: опасные слизни заполонили Москву