«Напоминает фрика»: кто из звезд критикует Кадышеву, конфликт с Бабкиной

Вид Надежды Кадышевой «напоминает фрика», а в ее песнях нет ничего русского, считает певица Вика Цыганова. Что ей не нравится в творчестве солистки «Золотого кольца» и кто еще из звезд критикует ее?

Кто из звезд критикует Кадышеву, неужели зависть к популярности не дает им покоя

Цыганова заявила в беседе с RTVI, что популярность Кадышевой и некоторых других артисток связана с тем, что сейчас «потребительское время», требующее различных «фриков». Певица также выразила сомнение, что творчество солистки «Золотого кольца» может привить зумерам любовь к традиционным ценностям через народную эстетику.

«Если бы это ей надо было, она бы, наверное, все творчество бы так позиционировала. А так — это всегда была попса. А какой-то такой внешний вид, извините, напоминает фрика. Я не говорю, что надо косы укладывать и сарафаны надевать, но как-то все не стыкуется — действительно, как какой-то фантик. Русского, на мой взгляд, там нет ничего. Сегодня русское как раз из наших генов убирают», — заявила Цыганова.

Ранее Кадышеву также раскритиковал актер Станислав Садальский. Ему не понравилось, что ее пригласили на праздник «Алые паруса».

«Фурор — у куклы на чайнике <…> с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи. Замерзшие ведущие, сморчок из КВН и полуголая дама прочитать по бумажке не смогла, на троечку», — сообщил он.

Садальский сопроводил пост фотографией Кадышевой в пышном белом платье.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

До этого «псевдорусской» Кадышеву назвала журналистка Ксения Собчак.

«Надежда Кадышева, пора уже это сказать, — это не русское, а такое искаженное, псевдорусское. Полиэтиленовая матрешка в турецком платке на жостовском подносе, нарисованном нейросетью», — высказалась Собчак в выпуске новостей на YouTube.

Также журналистка сравнила певицу с анимированной открыткой из мессенджера WhatsApp.

Ведущий Отар Кушанашвили считает, что на концерты Кадышевой народ ходит не из-за красоты ее вокала или зачаровывающей музыки, а именно на шоу.

«Я думаю, что молодые просто еще и глазеют на это. Для тиктоковского поколения это еще и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет. На Rammstein тоже ходили ради шоу. Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния», — рассказал он KP.ru.

Что известно о конфликте Кадышевой и Бабкиной

Слухи о вражде Кадышевой и певицы Надежды Бабкиной появились в 2020 году. Бывший участник «Дома-2», шоумен Рустам Солнцев (настоящее имя — Рустам Калганов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что однажды во время съемок «Новогоднего огонька» между коллегами якобы произошла драка. Он также утверждал, что в ходе конфликта Кадышева назвала Бабкину бездарной.

Эту информацию прокомментировал NEWS.ru супруг Кадышевой.

«У людей, которые занимаются своим делом, нет времени на сплетни и вражду. Обе певицы занимают свою нишу на российской эстраде и выполняют важную миссию по популяризации русской песни», — сказал Александр Костюк.

Читайте также:

Кто муж и сын Кадышевой, кому посвящена песня «Плывет веночек»

Врачи не могут найти Петросяна: куда он пропал, что сказала Брухунова

Никаких гарантий: что известно о предложении Трампа по завершении СВО?