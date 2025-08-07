В России оштрафовали Христа

В Казани суд вынес приговор местному жителю с именем Исус Христос. Как сообщает издание «Вечерняя Казань», мужчину признали виновным в фиктивной регистрации 50 иностранцев в своей квартире.

Прокурор требовал назначить штраф в размере 110 тысяч рублей, однако адвокат добился смягчения наказания. По данным издания, сторона защиты настояла на снижении суммы, так как клиент является инвалидом второй группы, а также признал вину и раскаялся. В итоге суд ограничился штрафом 13 тысяч рублей.

Это уже не первое административное наказание для казанского Исуса. В мае 2024 года с него взыскали 60 тысяч рублей за препятствование работе судебных приставов. Тогда должностным лицам пришлось дожидаться, когда Христос выйдет из квартиры, чтобы вручить ему документы.

Ранее сообщалось, что в Уфе был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в мошеннической схеме с использованием взломанных аккаунтов на портале «Госуслуги». Подозреваемый организовал незаконный бизнес: за денежное вознаграждение он фиктивно прописывал своих соотечественников в чужих квартирах без ведома настоящих собственников. Таким способом было оформлено около 10 незаконных регистраций. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в уфимской квартире.