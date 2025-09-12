Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 05:23

«Скоро»: священник назвал точную дату Второго пришествия Христа

Священник из ЮАР Мхлакела заявил, что в сентябре будет Второе пришествие Христа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В сентябре, 23 и 24 числа, произойдет Второе пришествие Иисуса Христа, заявил южноафриканский священник Джошуа Мхлакела. По его словам, он получил откровение от самого Христа во время последнего видения, передает Daily Express US.

Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал как он сказал: «Я приду скоро», — подчеркнул Мхлакела.

Ранее Русская православная церковь напомнила священнослужителям об осторожности в публичных высказываниях на фоне обсуждений идеи введения десятины с верующих. Глава Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что священник имеет право на личное мнение, но его слова могут быть искажены и использованы в информационных целях, и это нужно учитывать.

До этого протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов предложил ввести для россиян десятину — ежегодный взнос в размере 10% от доходов для содержания храмов. Он пояснил, что государство не финансирует церковные объекты, поэтому бремя обеспечения их деятельности лежит на прихожанах.

ЮАР
священники
Христос
религии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше нашли еще один нарушивший границы беспилотник
Сонник: угон вашей или чужой машины — прямое предупреждение или нет?
Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры
Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците
Количество сбитых над Ленобластью БПЛА резко увеличилось
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 сентября
Кабачковые драники без картошки — хрустящие и низкокалорийные!
ВСУ повредили частный дом в Ростовской области
По ГОСТу советской эпохи: готовим кабачковую икру на зиму
Росавиация ночью остановила работу четырех российских аэропортов
Ветеринар объяснил, почему у кошек и собак могут выпадать зубы
Проверенный годами рецепт: домашняя томатная паста на зиму
Прорыв обороны и уничтожение редкой машины: успехи ВС РФ к утру 12 сентября
Посол России предложил Чехии задуматься о ситуации с БПЛА в Польше
HR-эксперт объяснила, что не может требовать работодатель от самозанятого
«Скоро»: священник назвал точную дату Второго пришествия Христа
Врач раскрыла, каким людям грозит геморрой в первую очередь
БПЛА атаковали Москву и Петербург 12 сентября: что известно, разрушения
Генпрокуратура решила забрать активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд
Стало известно, как таксист помог установить подозреваемых в подрыве «СП»
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.