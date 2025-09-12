«Скоро»: священник назвал точную дату Второго пришествия Христа Священник из ЮАР Мхлакела заявил, что в сентябре будет Второе пришествие Христа

В сентябре, 23 и 24 числа, произойдет Второе пришествие Иисуса Христа, заявил южноафриканский священник Джошуа Мхлакела. По его словам, он получил откровение от самого Христа во время последнего видения, передает Daily Express US.

Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал как он сказал: «Я приду скоро», — подчеркнул Мхлакела.

Ранее Русская православная церковь напомнила священнослужителям об осторожности в публичных высказываниях на фоне обсуждений идеи введения десятины с верующих. Глава Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда подчеркнул, что священник имеет право на личное мнение, но его слова могут быть искажены и использованы в информационных целях, и это нужно учитывать.

До этого протоиерей Русской православной церкви Сергей Кульпинов предложил ввести для россиян десятину — ежегодный взнос в размере 10% от доходов для содержания храмов. Он пояснил, что государство не финансирует церковные объекты, поэтому бремя обеспечения их деятельности лежит на прихожанах.