В РПЦ призвали священников быть ответственными в заявлениях Легойда: личное мнение священника не является позицией Церкви

Русская православная церковь напомнила священнослужителям о важности осторожности в публичных высказываниях на фоне обсуждений введения десятины с верующих, сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что мнение каждого священника не может считаться официальной позицией Церкви.

В последнее время в медийном пространстве стала заметной фигура иркутского протоиерея Сергия Кульпинова. <...> Считаю необходимым напомнить: <...> отдельный священник, даже имеющий определенную известность, не уполномочен говорить от лица всей Русской православной церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями, — написал Легойда.

По его словам, священник имеет право на личное мнение, но его слова могут быть искажены и использованы в информационных целях. Легойда также попросил журналистов не представлять позицию одного клирика как официальное заявление Церкви.

При этом от лица организации могут выступать официальные каналы и специально уполномоченные представители РПЦ. Легойда подчеркнул, что именно к ним необходимо обращаться за комментариями, чтобы публикации оставались не только заметными, но и достоверными.

Ранее Кульпинов предложил ввести для россиян десятину — ежегодный взнос в размере 10% от доходов для содержания храмов. Он пояснил, что государство не финансирует церковные объекты, поэтому бремя обеспечения их деятельности лежит на прихожанах.