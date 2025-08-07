Штрафы за тонировку отменят? Зачем их вообще вводили, при чем здесь ЛГБТ

«Новые люди» предложили отменить в России штрафы за тонировку и тюнинг автомобилей. Кто выступает за тонировку, кто предлагает и дальше штрафовать за нее, почему это наказание вообще ввели в России?

Кто хочет отменить штрафы за тонировку и тюнинг в России

Лидер партии «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с группой однопартийцев предложил отменить в России штрафы за тонировку передних стекол автомобилей и тюнинг. В пояснительной записке депутаты Думы ссылаются на опыт Узбекистана, Нидерландов, ОАЭ и Саудовской Аравии, настаивая, что тонировка якобы делает вождение безопаснее.

«Установка тонированных стекол на транспортное средство — это международная практика, поскольку тонировка позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, поскольку тонировка уменьшает воздействие ультрафиолетовых лучей, что защищает водителя и пассажиров», — объявили «Новые люди».

По версии авторов законопроекта, тонировка является «дополнительной защитой от краж и угонов» и, кроме того, способствует повышению безопасности на дороге, не давая ослепить водителя фарами встречных авто или бликами от солнца.

В Telegram восприняли инициативу «Новых людей» с иронией.

«В материалах к проекту — отрицательный отзыв правительства РФ аж от октября 2024 года. Так долго тянули, во-первых, потому что сейчас жара — и тема стала актуальной, во-вторых, поскольку в правительственном плане стоит внесение похожей инициативы в сентябре 2025 года. Действуют на опережение», — смеется Telegram-канал «Эксперт по Госдуме».

2 июня аналогичный законопроект внес депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). Он предложил, чтобы штрафы платили, только если прозрачность передних боковых стекол ниже 42% (сейчас — 70%). При этом в ЛДПР указывают на нужность увеличения штрафов: до 1000 руб. за нарушения тонировки передних боковых стекол и 3000 руб. за слишком темное лобовое стекло.

Когда в России ввели штрафы за тонировку и тюнинг, зачем это нужно

Штрафы за неправильную тонировку автомобильных стекол ввели в России с 23 сентября 2010 года. Нормы были обусловлены новыми ГОСТом и законодательством Таможенного союза. Прозрачность лобового стекла должна составлять не менее 75%, передних боковых — не менее 70%. Фиксированный штраф за нарушение составляет 500 руб.

Требования законодательства Таможенного союза обусловлены тем, что слишком темные стекла могут привести к ДТП или несчастным случаям. Кроме того, за тонировкой могут прятаться неадекватный водитель, пьяный, наркоман или даже террорист с автоматом.

«Бывали случаи, когда человеку становилось плохо, его могли спасти, но за тонировкой было не видно, и никто не пришел на помощь. Также опасность в том, что водители не видят в темное время суток за тонированными стеклами, что происходит сзади, поэтому происходят ДТП. В приоритете всегда остается безопасность дорожного движения», — прокомментировал автоэксперт Дмитрий Славнов попытки отменить штрафы за тонировку.

Кто выступает против разрешения тонировки в России

Страсть некоторых водителей к очень темной тонировке или, например, модификациям выхлопной системы автомобиля вызывает критику и иронические отзывы. Депутат Госдумы Виталий Милонов объявил, что тонирование лобового стекла говорит об интересе водителя к «рассверленному заднему выхлопу» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден: содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — считает парламентарий.

Позже Милонов сказал, что пошутил и «все, кроме людей, лишенных чувства юмора, это прекрасно понимают». Тем не менее он решительно против водителей, сознательно нарушающих нормы ПДД.

Автоэксперт Антон Шапарин сказал, что инициатива разрешить тонировку передних стекол безграмотна и вредна. Кроме того, нормы по ней установлены не российским, а наднациональным законодательством.

«У нас в стране сейчас совершаются террористические акции, и зачастую в них используется автотранспорт. В таких условиях вопрос о тонировке вообще стоять не должен, потому что этой тонировкой будут пользоваться те, кто хочет что-то в своем автомобиле скрыть», — предупредил Шапарин.

