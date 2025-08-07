Ливень будет мощный, похолодает до +10: прогноз погоды в Москве на выходные

На Москву надвигается череда ливней, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Чего ждать москвичам от погоды в ближайшие дни, сколько будет градусов в выходные, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 7 августа, будут ли гроза и дожди

Утром 7 августа в Подмосковье вместе с атмосферным фронтом пришли плотная облачность и дожди. Обострение фронта над столицей произойдет после полудня, осадки приобретут ливневый характер, возможна гроза, прогнозирует главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Столичный главк МЧС предупредил горожан: ливень будет мощный, следует соблюдать осторожность.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует прохладную погоду в Москве.

«Холодный атмосферный фронт пересечет регион с запада на восток, сохраняя в небе плотные поля облаков и вызывая кратковременные дожди, местами ливневого характера, чем заметно ограничит дневной прогрев. По нашим расчетам, в регионе сегодня выпадет около 10–15 мм осадков. Температура воздуха плюс 20–22 градуса, по области — плюс 18–23. Атмосферное давление немного выше нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью плюс 12–14, днем плюс 21–23 градуса», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве в выходные, будут ли новые ливни и похолодание

В ближайшие дни ночные температуры в Москве могут опускаться до плюс 10 градусов, предупреждают синоптики. По прогнозу Гидрометцентра Москвы, выходные пройдут почти без осадков, дожди возможны только в субботу, 9 августа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха остается стабильной: в ближайшую неделю в Москве днем плюс 20–22 градуса, а ночью — плюс 12–14 градусов.

Foreca прогнозирует до середины августа прохладную летнюю погоду. Новая серия дождей начнется с понедельника и будет продолжаться по крайней мере до середины недели. С 13 августа в Москве начнет теплеть, и к следующим выходным температура подрастет до плюс 24 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов констатирует, что в регионе начался период комфортной нежаркой погоды.

«Фон температуры воздуха в Санкт-Петербурге плюс 20–25 градусов. Кратковременные дожди разной интенсивности, но в целом-то их не так и много», — указывает Колесов в своем Telegram-канале.

Леус отмечает, что в конце первой недели августа Петербург находится в холодном тылу циклона, центр которого расположен над акваторией Баренцева моря.

«[7 августа] при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а дневной температурный фон изменится мало и останется близким к климатической норме. Температура воздуха плюс 21–23 градуса, в Ленинградской области — плюс 20–25. Атмосферное давление около нормы. В пятницу днем местами кратковременный дождь, ночью плюс 12–14, днем плюс 21–23 градуса», — объявил синоптик.

Foreca прогнозирует в Петербурге постепенное повышение температуры в выходные и в начале следующей недели. При этом каждый день в Северной столице ожидаются дожди. К 13-14 августа дневные температуры вырастут до плюс 22–23 градусов.

