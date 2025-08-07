Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 16:41

Власти предложили отменить один штраф для автомобилистов

В Госдуме выступили с инициативой отменить штрафы за тонировку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Законопроект об отмене административной ответственности за установку тонированных стекол на транспортное средство внесли на рассмотрение в Госдуму. С соответствующим документом можно ознакомиться в думской электронной базе. В частности, авторы проекта предлагают исключить часть статьи 12.5 КоАП РФ, которая в настоящее время запрещает тонировку с несоответствующим светопропусканием.

Также депутаты внесли в палату парламента инициативу, предполагающую запрет строительства многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Как объяснили авторы проекта, нельзя строить дома там, где условия для нормальной жизни отсутствуют.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тонирование лобового стекла автомобиля может свидетельствовать о нетрадиционных сексуальных предпочтениях владельца (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его мнению, водители таких машин занимаются блудом «вместе со своим однополым партнером».

автомобили
штрафы
тонировка
Госдума
