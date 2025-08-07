Власти хотят запретить строить многоквартирные дома в некоторых городах В РФ предложили запретить многоэтажные дома в городах с нехваткой инфраструктуры

Депутаты внесли в палату парламента инициативу, предполагающую запрет строительства многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. С соответствующим документом можно ознакомиться в думской электронной базе. По словам авторов проекта, нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов счел квартиры-студии «живопырками» (тесное помещение или заведение с большим скоплением посетителей). В частности, заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал запретить их строительство. По его словам, «Хрущев даже до такого не додумался».

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых социальных и инфраструктурных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях. Как сообщает пресс-служба Кремля, среди новых объектов — школа на 604 места в дагестанском поселке Шамхал, детский сад на 120 мест в Копейске Челябинской области и новый зоопарк в Перми.