Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:33

Власти хотят запретить строить многоквартирные дома в некоторых городах

В РФ предложили запретить многоэтажные дома в городах с нехваткой инфраструктуры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты внесли в палату парламента инициативу, предполагающую запрет строительства многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. С соответствующим документом можно ознакомиться в думской электронной базе. По словам авторов проекта, нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов счел квартиры-студии «живопырками» (тесное помещение или заведение с большим скоплением посетителей). В частности, заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал запретить их строительство. По его словам, «Хрущев даже до такого не додумался».

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых социальных и инфраструктурных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях. Как сообщает пресс-служба Кремля, среди новых объектов — школа на 604 места в дагестанском поселке Шамхал, детский сад на 120 мест в Копейске Челябинской области и новый зоопарк в Перми.

многоэтажки
Госдума
инициативы
инфраструктуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.