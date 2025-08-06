Путин принял участие в открытии зоопарка в Перми и детского сада в Копейске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых социальных и инфраструктурных объектов в Дагестане, Челябинской и Брянской областях, Пермском и Хабаровском краях. Как сообщает пресс-служба Кремля, среди новых объектов — школа на 604 места в дагестанском поселке Шамхал, детский сад на 120 мест в Копейске Челябинской области и новый зоопарк в Перми.

Сегодня у нас на связи ряд регионов, где построены новые, современные объекты в сфере образования, транспорта, культуры и отдыха. Все они нужны и востребованы жителями, — подчеркнул президент.

Пермский зоопарк расположен на площади 25 гектаров. В нем обустроены пять вольерных комплексов, контактная зона и акватеррариум. В Брянской области завершили капитальный ремонт путепровода в Унече, который свяжет райцентр с федеральной трассой. В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию 2,8-километровую набережную реки Амур в Комсомольске-на-Амуре, где уже начали прогулки первые посетители.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об уменьшении выбросов парниковых газов. Глава государства распорядился сократить их к 2035 году до 65–67% от уровня 1990 года.