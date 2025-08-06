Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов к 2035 году

Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов к 2035 году

Президент России Владимир Путин подписал указ об уменьшении выбросов парниковых газов. Глава государства распорядился сократить их к 2035 году до 65–67% от уровня 1990 года, следует из документа на портале официального опубликования правовых актов.

Правительству Российской Федерации обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65–67% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем, — отмечено в указе.

В документе говорится, что кабмину следует обеспечить сокращение выбросов парниковых газов «при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития» России и «недискриминационного доступа» страны к необходимым для этого оборудованию и технологиям.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что британские спецслужбы планируют устроить экологическую катастрофу в международных водах. По данным СВР, спецслужбы готовят два плана. Один из них предусматривает аварию в проливе с последующим разливом нефти. Другой подразумевает поджог танкера при отгрузке в порту страны — союзника России.