07 августа 2025 в 20:06

Оценена вероятность прорыва ВС РФ на Сумском направлении

Военэксперт Дандыкин: пока рано говорить о прорыве ВС РФ на Сумском направлении

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На Сумском направлении сложилась серьезная обстановка, поскольку ВСУ перебрасывают туда резервы, идут тяжелые бои, сказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, о прорыве ВС РФ на этом участке говорить пока рано.

Дело идет к тому, что мы двинемся дальше, но о каком-то прорыве говорить преждевременно. ВСУ уже укрепляют Сумы. Кого-то выводят из города, сооружают вокруг него оборонительные районы. Там же все рядом: до Сум уже достает дальнобойная артиллерия, — пояснил эксперт. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

Аналитик полагает, что признаков обвала фронта на данном направлении еще не наблюдается.

Пока ясно, что ВСУ дерутся. Надо учитывать, что фронт в этом регионе имеет достаточно протяженную линию. И освобождение этих территорий нашим войскам дается непросто. Враг использует для сопротивления разные методы: и атаки беспилотники, и террор, и диверсии, — резюмировал Дандыкин.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ перестали выполнять приказы командования в Сумской области. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

