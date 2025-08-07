Кабмин Мерца ставит новые антирекорды по недовольству среди немцев

Уровень недовольства работой правительства Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца достиг рекордных значений, передает телеканал ARD со ссылкой на данные опроса Infratest dimap. Только 29% респондентов заявили, что удовлетворены работой кабмина. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем месяцем ранее, и самый низкий показатель за весь срок работы нового правительства, которое руководит страной уже почти 100 дней.

Из исследования следует, что две трети (69%) участников опроса открыто недовольны деятельностью кабинета министров. Аналогичная негативная тенденция наблюдается и в отношении самого канцлера. Только 32% респондентов поддерживают действия Мерца, в то время как две трети (65%) высказались против.

Кроме того, немцы не считают, что канцлер обладает навыками преодоления кризисов. Только 29% считают, что Мерц способен эффективно руководить страной в сложных условиях. В опросе, проведенном с 4 по 6 августа, приняли участие 1 321 человек.

Ранее стало известно, что более половины поляков (56%) считают, что новый президент Польши Кароль Навроцкий будет слабым лидером. Еще 27% респондентов назвали его посредственным главой государства. Лишь 33,8% участников исследования дали Навроцкому положительную оценку.