07 августа 2025 в 20:52

Кабмин Мерца ставит новые антирекорды по недовольству среди немцев

Опрос среди немцев показал недовольство работой правительства ФРГ

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Уровень недовольства работой правительства Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца достиг рекордных значений, передает телеканал ARD со ссылкой на данные опроса Infratest dimap. Только 29% респондентов заявили, что удовлетворены работой кабмина. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем месяцем ранее, и самый низкий показатель за весь срок работы нового правительства, которое руководит страной уже почти 100 дней.

Из исследования следует, что две трети (69%) участников опроса открыто недовольны деятельностью кабинета министров. Аналогичная негативная тенденция наблюдается и в отношении самого канцлера. Только 32% респондентов поддерживают действия Мерца, в то время как две трети (65%) высказались против.

Кроме того, немцы не считают, что канцлер обладает навыками преодоления кризисов. Только 29% считают, что Мерц способен эффективно руководить страной в сложных условиях. В опросе, проведенном с 4 по 6 августа, приняли участие 1 321 человек.

Ранее стало известно, что более половины поляков (56%) считают, что новый президент Польши Кароль Навроцкий будет слабым лидером. Еще 27% респондентов назвали его посредственным главой государства. Лишь 33,8% участников исследования дали Навроцкому положительную оценку.

