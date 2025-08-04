Поляки заранее разочаровались в новом президенте

Более половины (56%) поляков считают, что новый президент Кароль Навроцкий будет слабым главой государства, пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на опрос SW Research. 27% респондентов охарактеризовали его как посредственного лидера.

Согласно результатам исследования, 29,6% ожидают, что Навроцкий будет плохим или очень плохим президентом. Положительно о нем отозвались 33,8% участников, 9,6% затруднились с ответом. В опросе приняли участие 800 совершеннолетних граждан Польши.

Навроцкий, выдвинутый от оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость», одержал победу во втором туре выборов в Польше, получив 50,89% голосов. Он официально вступит в должность 6 августа. Спикер сейма Шимон Холовня назначил церемонию инаугурации на 10:00 (11:00 по московскому времени).

Ранее Навроцкий во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским потребовал изменить подход к проблемным вопросам истории двух стран. Новый глава Польши также заявил, что Варшава продолжит поддержку Киева в конфликте с Россией.