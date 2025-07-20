Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 00:52

Названа дата инаугурации нового президента Польши

MP: новый президент Польши Навроцкий вступит в должность 6 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа, сообщает Monitor Polski. Спикер сейма Шимон Холовня назначил церемонию на 10:00 (11:00 по московскому времени).

Постановление об этом было обнародовано в субботу в издании, которое является официальным каналом для публикации внутренних правовых актов, издаваемых высшими органами государственной власти Польши. Навроцкий, представлявший оппозицию, стал президентом по итогам второго тура выборов, состоявшегося 1 июня.

Ранее сообщалось, что отношение жителей Польши к беженцам с Украины заметно ухудшилось. Каждый третий украинец сталкивался с дискриминацией со стороны поляков. Представители украинской общины в Польше боятся, что после прихода к власти президента Кароля Навроцкого их могут депортировать.

До этого стало известно, что избранный президент Польши будет добиваться правды на международном уровне о Волынской резне. По его словам, за трагедию несут ответственность бандеровцы, которых нынешнее правительство Украины боготворит.

Польша
инаугурация
президенты
Кароль Навроцкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский боксер нокаутом вернул себе титул абсолютного чемпиона мира
Публикацию слушаний по делу «связанного» с Трампом финансиста затянут
Опубликованы кадры крушения туристического судна в Южно-Китайском море
Силы ПВО за несколько часов сбили третий дрон ВСУ под Москвой
Американские эксперты озвучили дипломатический «приговор» Трампу
Власти Сирии рассказали о прекращении боев в Эс-Сувейде
Перечислены реки в Московском регионе с комфортной температурой воды
Пробивал головы, резал тело скальпелем: дружинник месяцами кошмарил Саратов
Названа дата инаугурации нового президента Польши
Пожар на горе Машук охватил тысячу метров по фронту
При столкновении двух машин в Крыму погиб ребенок
«Спартак» на мажорной ноте начал новый сезон РПЛ
Москвичей предупредили об опасной погоде в ближайшие сутки
20 июля — Авдотья Сеногнойка: секреты дня, приметы на погоду и урожай
Российские силы сбили 40 украинских БПЛА за 3,5 часа
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 июля 2025 года
Мощный взрыв прогремел на украинской территории
«Средневековая мертвечина». В России выяснили, нужно ли запретить лабубу
Умер «спящий принц» Саудовской Аравии
В США сообщили о критическом положении ВСУ в Константиновке
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.