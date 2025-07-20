Названа дата инаугурации нового президента Польши

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа, сообщает Monitor Polski. Спикер сейма Шимон Холовня назначил церемонию на 10:00 (11:00 по московскому времени).

Постановление об этом было обнародовано в субботу в издании, которое является официальным каналом для публикации внутренних правовых актов, издаваемых высшими органами государственной власти Польши. Навроцкий, представлявший оппозицию, стал президентом по итогам второго тура выборов, состоявшегося 1 июня.

Ранее сообщалось, что отношение жителей Польши к беженцам с Украины заметно ухудшилось. Каждый третий украинец сталкивался с дискриминацией со стороны поляков. Представители украинской общины в Польше боятся, что после прихода к власти президента Кароля Навроцкого их могут депортировать.

До этого стало известно, что избранный президент Польши будет добиваться правды на международном уровне о Волынской резне. По его словам, за трагедию несут ответственность бандеровцы, которых нынешнее правительство Украины боготворит.