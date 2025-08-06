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06 августа 2025 в 12:04

Новый президент Польши принял присягу

Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Кароль Навроцкий официально стал новым президентом Польши, приняв присягу во время торжественной церемонии инаугурации, передает газета Wydarzenia. Мероприятие прошло с участием бывшего главы государства Анджея Дуды и его супруги.

Присутствующие встречали новую президентскую чету аплодисментами и благодарственными возгласами. Издание подчеркивает, что Дуда занимал высший государственный пост на протяжении десятилетия, завершив свои полномочия в соответствии с конституционными нормами.

Ранее стало известно, что новый президент Польши демонстрирует жесткую позицию по ряду международных вопросов. Политик, придерживающийся принципа «Польша прежде всего», требует от Украины официального признания ответственности за события Волынской резни. Позиция Навроцкого также включает критическое отношение к политике Германии и решительное неприятие европейского миграционного пакта, который он рассматривает как потенциальную угрозу для безопасности страны.

Согласно данным исследования, более половины польских граждан (56%) оценивают нового лидера как слабого президента. Опрос, в котором участвовали 800 респондентов, показал, что лишь 33,8% населения поддерживают Навроцкого, тогда как 29,6% ожидают от его президентства негативных последствий.

Кароль Навроцкий
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