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06 августа 2025 в 02:07

Новый президент Польши может «попортить кровь» Украине, Германии и ЕС

SZ: избранный президент Польши Навроцкий настроен против Украины, Германии и ЕС

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий демонстрирует антиукраинские и антиевропейские взгляды, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Политик, известный лозунгом «Польша прежде всего», требует от Киева признать историческую ответственность за Волынскую резню.

Навроцкий, поддержанный правящей партией «Право и справедливость», также настроен критически в отношении Германии. Он отвергает миграционный пакт ЕС, считая его угрозой безопасности польских граждан.

Германии тоже не стоит рассчитывать на добрососедские отношения с Польшей при этом президенте. Антигерманские лозунги входят в стандартный репертуар правонационалистической партии, — отмечает SZ.

Политик идеологически близок к ультраправой «Конфедерации», выступающей за выход из ЕС. Его основная электоральная база — молодежь, скептически относящаяся к европейской интеграции и выступающая за национальный суверенитет.

Ранее сообщалось, что более половины (56%) поляков считают Навроцкого слабым главой государства. Опрос SW Research показал, что 27% респондентов охарактеризовали его как посредственного лидера. Положительно о нем отозвались 33,8% участников, 9,6% затруднились с ответом.

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