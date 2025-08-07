Обрушение в доме на Невском проспекте Петербурга унесло жизнь человека

В центре Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение межэтажного перекрытия в жилом доме на Невском проспекте. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадавший госпитализирован, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в квартире на втором этаже, где в момент обрушения велись ремонтные работы. Площадь разрушенного перекрытия между первым и вторым этажами составила около 30 квадратных метров.

На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели продолжают разбирать завалы — существует вероятность, что под обломками могут находиться люди.

Причины происшествия устанавливаются. Специалисты обследуют конструкцию здания на предмет дальнейших возможных разрушений.

Ранее сообщалось, что во время ремонтных работ в одном из корпусов Московского городского суда произошло частичное обрушение кирпичной стены. Площадь обрушения составила около пяти квадратных метров. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности при проведении демонтажных работ. В результате происшествия один из рабочих получил травмы — в настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.