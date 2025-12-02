День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 10:58

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в Южно-Сахалинске

Два человека пребывают в больнице после обрушения здания в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Один человек выписан из больницы после обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске, а двое остаются в медицинском учреждении с травмами средней тяжести, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Сахалинской области. Прооперированному пациенту предстоит продолжить амбулаторное лечение.

На сегодня двое в Сахалинской областной клинической больнице с травмами средней степени тяжести. Одному поступившему в медучреждение сделали операцию, он выписан, продолжит лечение амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что в Южно-Сахалинске произошло частичное обрушение возводимого двухэтажного строения. Вследствие данного происшествия пострадали четыре человека, еще трое могли находиться под завалами. На месте события работали 16 спасателей и пять единиц специальной техники.

Позже в пресс-службе правительства Сахалинской области заявили, что спасатели при разборе завалов обрушившегося строящегося здания в переулке Энергетиков в Южно-Сахалинске обнаружили тело третьего погибшего. До этого на месте трагедии были найдены тела еще двоих человек.

Южно-Сахалинск
пострадавшие
больницы
обрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.