Врачи сообщили о состоянии пострадавших в Южно-Сахалинске Два человека пребывают в больнице после обрушения здания в Южно-Сахалинске

Один человек выписан из больницы после обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске, а двое остаются в медицинском учреждении с травмами средней тяжести, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Сахалинской области. Прооперированному пациенту предстоит продолжить амбулаторное лечение.

На сегодня двое в Сахалинской областной клинической больнице с травмами средней степени тяжести. Одному поступившему в медучреждение сделали операцию, он выписан, продолжит лечение амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что в Южно-Сахалинске произошло частичное обрушение возводимого двухэтажного строения. Вследствие данного происшествия пострадали четыре человека, еще трое могли находиться под завалами. На месте события работали 16 спасателей и пять единиц специальной техники.

Позже в пресс-службе правительства Сахалинской области заявили, что спасатели при разборе завалов обрушившегося строящегося здания в переулке Энергетиков в Южно-Сахалинске обнаружили тело третьего погибшего. До этого на месте трагедии были найдены тела еще двоих человек.