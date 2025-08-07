Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 21:37

Мобильных операторов обяжут предоставлять новую услугу для детей

В России могут появиться специальные сим-карты для абонентов младше 14 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России могут появиться отдельные сим-карты для детей до 14 лет, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, родители смогут по желанию подключать такие сим-карты, чтобы обеспечить расширенный контроль за интернет-трафиком детей.

Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет, — заявил он.

Министр отметил, что такие сим-карты будут сразу включать набор безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попытается авторизоваться через такой номер в социальных сетях, то сделать этого не сможет.

Операторов обяжут предоставлять подобную услугу. Шадаев добавил, что родители сами смогут решать, подключать ли такую сим-карту ребенку. В ведомстве считают, что многие граждане захотят воспользоваться этим инструментом для защиты детей от нежелательного контента.

Ранее стало известно, что Минцифры и операторы согласовали техническую схему, которая позволит россиянам получать доступ к важным интернет-сервисам даже при блокировках. По словам Шадаева, через капчу пользователи смогут получить доступ к белому списку популярных сервисов на той же скорости. Для иностранных сим-карт, работающих на территории России, также будут установлены отдельные условия.

Минцифры
Максут Шадаев
сим-карты
абоненты
операторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.