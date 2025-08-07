Мобильных операторов обяжут предоставлять новую услугу для детей В России могут появиться специальные сим-карты для абонентов младше 14 лет

В России могут появиться отдельные сим-карты для детей до 14 лет, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, родители смогут по желанию подключать такие сим-карты, чтобы обеспечить расширенный контроль за интернет-трафиком детей.

Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет, — заявил он.

Министр отметил, что такие сим-карты будут сразу включать набор безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попытается авторизоваться через такой номер в социальных сетях, то сделать этого не сможет.

Операторов обяжут предоставлять подобную услугу. Шадаев добавил, что родители сами смогут решать, подключать ли такую сим-карту ребенку. В ведомстве считают, что многие граждане захотят воспользоваться этим инструментом для защиты детей от нежелательного контента.

Ранее стало известно, что Минцифры и операторы согласовали техническую схему, которая позволит россиянам получать доступ к важным интернет-сервисам даже при блокировках. По словам Шадаева, через капчу пользователи смогут получить доступ к белому списку популярных сервисов на той же скорости. Для иностранных сим-карт, работающих на территории России, также будут установлены отдельные условия.