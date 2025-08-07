На Западе назвали главное условие встречи Трампа с Путиным NYP: Трамп согласился на переговоры с Путиным при условии встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп согласился на встречу с российским лидером Владимиром Путиным только при условии, что последний также проведет очные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщают журналисты New York Post. По информации издания, стороны еще не определились с местом.

Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча [с Трампом] состоялась. Место пока не определено, — сообщил источник издания в администрации президента США.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что на встрече лидеры России и США могут обсудить снятие санкций с Москвы. По словам экономиста, Вашингтон может разрешить поставки российской нефти в Соединенные Штаты.

При этом депутат Верховной рады Александр Дубинский спрогнозировал, что Зеленский лишится власти, если Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, судьба нынешнего руководства напрямую зависит от продолжения боевых действий. Дубинский также добавил, что президент США сконцентрировал в своих руках вопрос поставок оружия Киеву.