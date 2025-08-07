Экономист назвал одну из возможных тем переговоров Путина и Трампа Экономист Юшков: Путин и Трамп во время встречи могут обсудить снятие санкций

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи могут обсудить снятие санкций с Москвы, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что Соединенные Штаты могут разрешить поставки российской нефти в страну.

Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть в какой степени США готовы снять санкции в отношении России, — сказал Юшков.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что будущая встреча Путина и Трампа почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку, отметил эксперт.

Эксперт также допустил, что встреча может стать своеобразным катализатором. Она поможет организовать дальнейшие переговоры по украинскому вопросу на уровне дипломатов, спецслужб и других ведомств, добавил политолог.

До этого политолог Сергей Маркелов предположил, что Путин и Трамп могут встретиться в одной из стран Ближнего Востока, в том числе Кувейте. Он также допустил, что встречу проведут в Катаре или ОАЭ.