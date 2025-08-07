Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:45

Экономист назвал одну из возможных тем переговоров Путина и Трампа

Экономист Юшков: Путин и Трамп во время встречи могут обсудить снятие санкций

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи могут обсудить снятие санкций с Москвы, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что Соединенные Штаты могут разрешить поставки российской нефти в страну.

Я думаю, что общие вопросы могут обсуждаться. То есть в какой степени США готовы снять санкции в отношении России, — сказал Юшков.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что будущая встреча Путина и Трампа почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку, отметил эксперт.

Эксперт также допустил, что встреча может стать своеобразным катализатором. Она поможет организовать дальнейшие переговоры по украинскому вопросу на уровне дипломатов, спецслужб и других ведомств, добавил политолог.

До этого политолог Сергей Маркелов предположил, что Путин и Трамп могут встретиться в одной из стран Ближнего Востока, в том числе Кувейте. Он также допустил, что встречу проведут в Катаре или ОАЭ.

Россия
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.