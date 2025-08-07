Стало известно, сколько россиян были в отношениях на расстоянии

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» провел опрос и выяснил, что 70% россиян хотя бы раз состояли в отношениях на расстоянии. Каждый второй из них поддерживал общение с избранником в течение года и более.

Согласно исследованию, 52% респондентов убеждены, что расстояние не помешает им в вопросе личной жизни. При этом 28% опрошенных заявили, что уровень доверия в таком формате отношений был бы для них ниже. Остальные 20% считают, что доверять в отношениях на расстоянии практически невозможно.

Для сохранения такого союза необходимы регулярные звонки и переписки, считают 29% опрошенных. Еще 18% респондентов заявили, что самый главный элемент в отношениях на дистанции — это доверие,15% назвали главным совместные планы на будущее, а 13% — периодические поездки друг к другу.

