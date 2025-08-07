Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 12:49

Стало известно, сколько россиян были в отношениях на расстоянии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» провел опрос и выяснил, что 70% россиян хотя бы раз состояли в отношениях на расстоянии. Каждый второй из них поддерживал общение с избранником в течение года и более.

Согласно исследованию, 52% респондентов убеждены, что расстояние не помешает им в вопросе личной жизни. При этом 28% опрошенных заявили, что уровень доверия в таком формате отношений был бы для них ниже. Остальные 20% считают, что доверять в отношениях на расстоянии практически невозможно.

Для сохранения такого союза необходимы регулярные звонки и переписки, считают 29% опрошенных. Еще 18% респондентов заявили, что самый главный элемент в отношениях на дистанции — это доверие,15% назвали главным совместные планы на будущее, а 13% — периодические поездки друг к другу.

Ранее «VK Знакомства» узнали, что каждый второй россиянин (51%) положительно относится к романтическим отношениям с человеком, который интересуется азиатской культурой. Согласно результатам опроса, 54% респондентов готовы сами проявить инициативу и углубиться в тему ради партнера.

сервисы
отношения
общество
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.