Закон о тишине в Чукотском АО: правила и штрафы

Соблюдение тишины в ночное и дневное время — важная гарантия спокойной жизни граждан. Для защиты интересов жителей в каждом субъекте России принимаются свои региональные законы, которые конкретизируют федеральные нормы. Чукотский автономный округ не является исключением. В 2025 году здесь продолжает действовать региональный закон о тишине на Чукотке, закрепляющий правила допустимого уровня шума, временные ограничения и санкции за их нарушение.

В этой статье мы подробно рассмотрим, в какое время нельзя шуметь на Чукотке, какие существуют исключения из общих правил и какие штрафы грозят нарушителям.

Когда запрещено шуметь на Чукотке?

Федеральный закон № 52-ФЗ от 13.07.2020 определяет общие рамки допустимого уровня шума, однако конкретные периоды устанавливают региональные власти. На территории Чукотского автономного округа действует Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан» от 20.12.2016 № 153-ОЗ. Согласно ему:

в будние дни и нерабочие праздничные дни запрещено шуметь с 22:00 до 08:00;

в воскресенье установлен полный запрет на шумные действия — с 00:00 до 24:00;

ежедневно в дневное время существует так называемый «тихий час» — с 13:00 до 15:00.

Таким образом, на Чукотке правила более строгие, чем во многих других регионах. Если в Москве или Санкт-Петербурге чаще ограничиваются ночными рамками и дневным «окном тишины», то здесь воскресный день полностью посвящен отдыху граждан.

Важно отметить, что закон о тишине на Чукотке распространяется не только на жилые дома, но и на придомовые территории, общественные зоны и даже места общего пользования в многоквартирных домах.

Исключения из закона о тишине

Несмотря на жесткие рамки, есть ситуации, когда шум допустим даже в ночное или дневное время. К числу исключений относятся:

проведение аварийных и спасательных работ, связанных с обеспечением жизни и безопасности граждан;

мероприятия, необходимые для предотвращения чрезвычайных ситуаций или устранения их последствий;

использование сигналов транспортных средств в случаях, когда это связано с обеспечением безопасности дорожного движения;

религиозные службы и традиционные культурные мероприятия, согласованные с органами местной власти.

Также стоит учитывать санитарные нормы. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, в жилых помещениях днем (07:00–23:00) уровень шума не должен превышать 40 дБА, а ночью (23:00–07:00) — 30 дБА. Максимально допустимые показатели составляют 55 дБА днем и 45 дБА ночью. Для понимания: обычный разговор — это примерно 40 дБА, а громкая речь — около 55 дБА.

Размер штрафов за нарушение

Нарушение правил тишины в Чукотском автономном округе влечет административную ответственность. Размер штрафа зависит от того, кто именно нарушил закон:

граждане — от 1000 до 1500 рублей за первое нарушение;

должностные лица — штраф выше и может достигать нескольких тысяч рублей;

юридические лица — суммы наиболее значительны и могут исчисляться десятками тысяч рублей.

Если нарушение носит повторный или систематический характер, то санкции ужесточаются: сумма штрафа увеличивается, а в отдельных случаях возможны меры в виде приостановки деятельности организации или обязательного выселения нарушителей.

Для особо шумных соседей жители Чукотки могут вызвать полицию, которая составит протокол, либо обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты произвели замеры уровня шума. Если нарушение подтвердится, граждане вправе требовать не только штрафных санкций для нарушителя, но и компенсацию морального вреда через суд.

Итоги

Региональный закон о тишине на Чукотке имеет ряд особенностей, которые отличают его от нормативов в других субъектах РФ. Он более строг в части временных ограничений, особенно по воскресеньям, когда действует полный запрет на шум. Благодаря этому гражданам обеспечивается право на отдых и комфортное проживание.

Соблюдать данные правила важно не только для сохранения спокойствия соседей, но и для собственной безопасности, ведь штрафы за нарушение достаточно ощутимы. Зная рамки времени, исключения и размер санкций, жители Чукотки могут избежать конфликтов и жить в гармонии с окружающими.

Таким образом, закон о тишине на Чукотке является необходимым инструментом для защиты прав граждан и создания комфортной среды обитания на территории округа.