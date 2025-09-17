Закон о тишине в Кемеровской области: что нужно знать

С 1 мая 2025 года на территории Кемеровской области — Кузбасса — начал действовать новый нормативный акт, который подробно регулирует порядок обеспечения спокойствия граждан в жилых домах, социальных организациях, медицинских учреждениях, а также на прилегающих территориях. Новый закон принят с целью поддержания общественного порядка и создания комфортных условий для жизни населения, особенно в условиях высокой плотности городской застройки. Для многих жителей вопрос соблюдения тишины в вечернее и ночное время давно стал особо актуальным, ведь регулярный шум в квартире в Кемеровской области превращает домашнее времяпрепровождение в постоянный источник стресса.

Документ, закрепленный за номером 86-ОЗ и принятый Законодательным собранием области, определяет, что именно считается нарушением покоя, в какое время подобные действия недопустимы и какие санкции грозят нарушителям. Положения закона обязательны для всех граждан, должностных и юридических лиц, находящихся на территории региона, и не оставляют двусмысленностей относительно границ дозволенного.

Режим тишины: когда нельзя шуметь в квартире?

Новый закон о тишине в Кузбассе фиксирует конкретные временные промежутки, в течение которых граждане обязаны воздерживаться от любых действий, мешающих отдыху соседей. В рабочие дни запрещено шуметь с 22 часов вечера до 7 часов утра, а в выходные и праздничные дни этот интервал увеличивается до 9 часов утра. Исключение сделано лишь для новогодней ночи, когда с 22 часов 31 декабря и до 4 часов утра 1 января шумные празднования считаются допустимыми.

Особое внимание уделено дневному отдыху. Закон впервые закрепляет обязательный тихий час в выходные в Кемерово, который распространяется и на будние дни. В промежутке с 13 до 15 часов дня жителям необходимо соблюдать покой, чтобы создать условия для восстановления сил, сна детей и пожилых людей. Этот интервал признан важным элементом заботы о здоровье населения.

Отдельный порядок установлен для ремонтных работ. В рабочие дни их разрешено проводить только в промежуток с 9 утра до 20 часов вечера. В выходные и праздничные дни ремонтные работы в многоквартирных домах полностью запрещены, за исключением новостроек, где в течение первого года после сдачи дома жильцам необходимо завершить отделку. Таким образом, режим тишины в Кемерово делает акцент на балансе интересов: жители получают возможность отдыхать, а новоселы имеют время для обустройства.

Многие задаются вопросом, до скольких можно шуметь в Кузбассе в вечернее время. Ответ предельно однозначен: строго до 22 часов. После этого времени любые громкие действия будут считаться нарушением закона и могут повлечь за собой административную ответственность.

Что считается шумом? Ремонт, музыка, лай собаки

Чтобы исключить разные трактовки, закон о тишине в Кузбассе четко определяет, какие именно действия признаются нарушением общественного покоя. В первую очередь сюда относится просмотр на повышенной громкости телевизоров, прослушивание радиоприемников и использование любых звуковоспроизводящих устройств, включая технику, установленную в автомобиле. То же самое касается игры на музыкальных инструментах, пения, крика или свиста.

Отдельно оговариваются ремонтные и строительные работы. Шум от перфораторов, дрелей и других инструментов в запрещенные часы является прямым нарушением. К подобным звукам приравниваются и погрузочно-разгрузочные работы, которые нередко сопровождаются громкими стуками и звуками падающих предметов.

Закон учитывает и бытовые ситуации, которые на первый взгляд могут показаться незначительными. Так, владельцы домашних животных обязаны принимать меры к тому, чтобы лай, вой или другие громкие звуки от питомцев не нарушали спокойствие соседей. Если собака бесконтрольно лает ночами, ответственность несет именно хозяин.

В список запрещенных источников шума включены также пиротехнические средства, которые создают не только громкие звуки, но и создают опасность для здоровья. К этому добавляется обязанность владельцев автомобилей своевременно отключать сигнализацию, если она срабатывает без причины. Таким образом, законодатель формирует широкий перечень действий, которые потенциально мешают отдыху граждан и подлежат ограничению.

Штрафы за нарушение закона о тишине в 2025 году

Размер штрафа за нарушение тишины напрямую зависит от статуса нарушителя: для граждан он минимален, для должностных и юридических лиц — значительно выше. Конкретные суммы устанавливаются региональным кодексом об административных правонарушениях.

Закон предусматривает исключения. Не подпадают под ограничения шум при ликвидации аварий, проведении неотложных аварийно-восстановительных работ, официальных публичных и культовых мероприятий.

Ответственность за соблюдение покоя лежит на каждом. Даже непреднамеренный шум (например, перестановка мебели поздно вечером) может стать основанием для жалобы и штрафа. Именно поэтому закон о тишине в Кузбассе становится важным инструментом сохранения общественного согласия и спокойствия в каждом доме региона.