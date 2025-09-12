Губернатор Кузбасса оценил готовность кампуса IT-школы в Кемерово

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проинспектировал в Кемерово строительство нового кампуса образовательного проекта для IT-специалистов «Школа 21», сообщает «Сiбдепо». На данный момент общая готовность здания составляет около 25%.

Середюк сообщил, что в текущем году основные работы на стройке будут посвящены установке металлоконструкций и укладке бетонных перекрытий. Отделка фасада должна быть завершена к весне будущего года. Кроме того, там обустроят новую комфортную зону, которая будет гармонично связана с набережной и другими городскими пространствами.

«Школа 21» — это бесплатный образовательный проект, где учат программированию по особому формату: здесь нет преподавателей, а основной акцент сделан на практике и сотрудничестве с IT-компаниями. Новый кампус станет восьмым в России и будет играть ключевую роль в подготовке IT-специалистов, привлекая студентов со всего региона.

Ранее пенсионерка из Кемеровской области Ольга Холина в возрасте 61 года успешно сдала ЕГЭ по профильной математике, набрав 70 баллов. Женщина решила испытать свои силы без серьезной подготовки.