В ходе саммита Евросоюза в Копенгагене президент Франции Эммануэль Макрон высмеял инициативу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно создания «стены дронов», передает издание Financial Times. Основным предметом критики со стороны Макрона и других руководителей стало потенциальное формирование иллюзии абсолютной безопасности.

Эммануэль Макрон из Франции был особенно язвителен: «Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — сказано в публикации.

Впервые в истории Европейский парламент рассмотрит одновременно два вотума недоверия в адрес Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование пройдет 9 октября на пленарной сессии в Страсбурге. Этому событию будут предшествовать слушания с участием председателя ЕК.

До этого государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач процитировал главу кабмина Виктора Орбана. Он говорил о необходимости отставки главы Европейской комиссии, объяснив это требование милитаристской позицией руководителя ЕК.