03 октября 2025 в 14:32

Европарламент ждет историческое голосование по вотумам недоверия

Голосование по двум резолюциям недоверия ЕК пройдет 9 октября

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Европарламент впервые в своей истории рассмотрит сразу два вотума недоверия Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, сообщил представитель ЕП на брифинге в Брюсселе. Голосование по инициативе крайне левых и правых политических сил состоится 9 октября на пленарной сессии в Страсбурге после предварительных слушаний с участием главы ЕК, передает ТАСС.

В понедельник состоятся слушания по двум вотумам недоверия Еврокомиссии, глава Еврокомиссии выступит на этом заседании. Голосование состоится в четверг, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в своем сообщении в социальной сети привел слова Виктора Орбана о необходимости отставки главы Европейской комиссии. Премьер-министр Венгрии объяснил данное требование милитаристской позицией руководителя ЕК.

Кроме того, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Урсула фон дер Ляйен позорит Европу своим требованием увеличить финансовую помощь Украине. По его словам, глава ЕК стремится втянуть страны Евросоюза в вооруженные конфликты.

Европарламент
Еврокомиссия
голосования
Урсула фон дер Ляйен
