В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна уйти в отставку, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова на своей странице в соцсети X привел госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач. Орбан объяснил такое требование милитаристскими взглядами фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен должна уйти. Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет, — сказал политик.

Орбан также обратил внимание, что фон дер Ляйен выступила с «резкой провоенной политической речью» на фоне инцидента с беспилотниками в Польше. При этом правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» уже инициировала вотум недоверия в отношении главы ЕК.

Ранее появилась информация, что большинство европейцев выступили за отставку фон дер Ляйен. Ее уход с поста поддержали 60% опрошенных. Наибольшее недовольство политиком зафиксировано во Франции — 70%. В Германии отставку поддержали 54%, в Италии и Испании — по 60%, в Польше — 49%.