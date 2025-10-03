Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:52

Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителя Кузбасса, избившего возлюбленную и оставившего ее умирать, приговорили к 10 годам колонии строгого режима, сообщает «Сiбдепо». Суд присяжных признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели человека.

Трагедия произошла в апреле 2021 года. Находясь в гостях у знакомых, обвиняемый в приступе ярости нанес своей сожительнице 25 ударов тупым предметом, 10 из которых пришлись на лицо, а 15 — на грудь и живот.

После этого он вынес тяжело раненную женщину из дома и бросил у калитки, где она скончалась от травм. Обвиняемый не признал вину, но следствие доказало его причастность к смерти женщины.

Ранее в Краснодаре 14-летний школьник получил тяжелые травмы в результате избиения сверстниками. У подростка диагностированы переломы ребер, носа и сотрясение мозга. Конфликт между учащимися девятого класса школы № 104 возник из-за неосторожного высказывания о родителях одного из школьников.

Кузбасс
Россия
избиения
суды
