Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор

Жителя Кузбасса, избившего возлюбленную и оставившего ее умирать, приговорили к 10 годам колонии строгого режима, сообщает «Сiбдепо». Суд присяжных признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели человека.

Трагедия произошла в апреле 2021 года. Находясь в гостях у знакомых, обвиняемый в приступе ярости нанес своей сожительнице 25 ударов тупым предметом, 10 из которых пришлись на лицо, а 15 — на грудь и живот.

После этого он вынес тяжело раненную женщину из дома и бросил у калитки, где она скончалась от травм. Обвиняемый не признал вину, но следствие доказало его причастность к смерти женщины.

