Приметы 28 октября: Евфимий Осенний — предвестник зимы

28 октября воцерковленные люди чтут святого Евфимия Солунского. В народе этот день прозвали Ефимий Осенний. Крестьяне верили, что в это время природа окончательно готовится ко сну. В этот день работали со льном и опасались нечистой силы.

Погодные приметы в день Евфимия Осеннего, 28 октября

Если в день Ефимия Осеннего выпадает снег, это считалось добрым знаком — будет хороший урожай в следующем году. Когда небо ясное, а луна светит ярко, стоит ждать первых заморозков в ближайшее время.

Если же при восходе солнца появляется облачность, значит, впереди долгое ненастье и дожди.

Красные или размытые пятна вокруг луны предвещают снегопад и сильный ветер.

А если небо ярко-синее, но звезды кажутся тусклыми, народ говорил: зима будет мягкой и теплой.

Комары, коты и куры: приметы о зверях и птицах 28 октября

Коты пьют воды больше, чем обычно, — ждите непогоды.

Если на месте для молотьбы много мышей — зима будет с частыми потеплениями.

Собака не хочет есть — надвигается непогода.

Вновь заметили комаров — к мягкой и теплой зиме.

Приметы о животных 28 октября Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Спим на грязном белье: что нельзя делать 28 октября

На Ефимия, по поверьям, активизировалась нечистая сила, особенно кикиморы и мавки, которая старалась навредить женщинам в их трудах.

Не стоит заниматься грязным бельем: и стирать, и гладить. В старину считалось, что тот, кто полежит на такой постели, может заболеть тяжелой и неизлечимой болезнью. Не нужно подсчитывать семейный бюджет — к денежным потерям в следующем периоде.

Запрещается злословить, сплетничать и ругаться. Слова, произнесенные в этот день, имеют особую силу и могут сбыться или принести несчастье.

Нельзя делиться своими мечтами и планами — иначе они не воплотятся в жизнь.

Нельзя чинить сломанные вещи (особенно мужчинам) — все равно вновь поломается, так еще и мастер получит травму. А вот женщинам запрещалось заплетать косы — считалось, что в них можно «вплести» тяжелые недуги.

Не стоит хандрить и вообще думать о плохом, а то разозлишь домового, считали наши предки.

Лен, баня, ульи: что можно делать 28 октября

На Ефимия полагалось работать со льном — мять, трепать и готовить кудель для пряжи. Перед началом дела обязательно крестились, чтобы нечистая сила не мешала труду.

Мужчины готовились к зиме: чинили сани, ремонтировали хозяйственный инвентарь, приводили в порядок пасеку и убирали последние ульи. Работать рекомендовалось в хорошем настроении — по поверьям, тогда добрые духи помогают во всех начинаниях и направляют дела к успеху.

Сходить в баню считалось хорошей приметой — это помогало укрепить здоровье и смыть усталость. День также подходил для активных занятий и спорта: верили, что физическая ловкость в этот день приносит удачу и способствует карьерному росту.

