В Британии потребовали запретить два популярных в этой стране продукта

В Британии потребовали запретить два популярных в этой стране продукта Британский профессор Эллиот потребовал запретить бекон и ветчину

Запретить бекон и ветчину потребовал британский профессор микробиологии Крис Эллиот. По его словам, переданным Daily Mirror, эти продукты увеличивают риск онкологических заболеваний.

Каждый год промедления означает больше случаев рака, которые можно было предотвратить, больше пострадавших семей и большую нагрузку на Национальную службу здравоохранения, — заявил Эллиот.

Профессор подчеркнул, что наиболее вредными для здоровья являются нитриты, используемые при обработке мяса для придания ему розового цвета и сохранения привлекательного вида. Он отметил, что эти вещества способствуют образованию нитрозаминов, которые являются канцерогенами. Эксперт также добавил, что еще в 2015 году было установлено, что употребление всего 50 граммов обработанного мяса в день увеличивает риск развития колоректального рака на 18%.

Диетолог Елена Хохлова ранее заявила, что длительное употребление острых блюд, в том числе с перцем чили, повышает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. По ее словам, жители Китая, Индии и Мексики чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.

До этого диетолог Елена Соломатина заявила, что частое употребление ягод и фруктов с плесенью грозит развитием онкологии. Она подчеркнула, что в испорченных продуктах появляются микотоксины, в том числе афлатоксин.