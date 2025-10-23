Мужчина не пережил укуса маленького насекомого

Сельскохозяйственный рабочий Эндрю Кейн скончался после того, как его укусил слепень во время работы на ферме в графстве Нортумберленд в Великобритании, сообщает издание Daily Star. Мужчине был 31 год.

По словам матери погибшего Рэйчел, первоначально медики назначили пострадавшему курс антибиотиков и состояние мужчины стабилизировалось. Однако спустя приблизительно 14 суток после инцидента Эндрю внезапно потерял сознание во время встречи с друзьями, после чего его экстренно госпитализировали.

В больнице врачи диагностировали у пациента развитие септического шока. Несмотря на продолжительное нахождение в коме и усилия врачей, спасти жизнь молодого человека не удалось. Как отметила Рэйчел, никто из окружающих не предполагал, что обычный укус насекомого может привести к столь тяжелым последствиям.

