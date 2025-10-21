Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме

Российские туристы во Вьетнаме массово жалуются на болезненные укусы после посещения пляжей в Нячанге и Дананге, сообщает Telegram-канал SHOT. Ситуация сохраняется более недели, причем от насекомых не спасают даже территории пятизвездочных отелей.
Укусы появляются после купания и отдыха на песке, а ночью пострадавшие испытывают невыносимый зуд. Некоторые туристы также сообщают о сильной слабости, предполагая, что причиной могут быть песчаные блохи или муравьи.
Ранее стало известно, что сотрудники нью-йоркского офиса Google были переведены на удаленную работу в связи с выявлением постельных клопов в здании. Во внутреннем документе отдела экологии и безопасности компании указано, что специалисты с обученной собакой обнаружили убедительные подтверждения присутствия насекомых.
Кроме того, согласно заявлению энтомолога Бьерна Хьялтасона, в Исландии впервые зафиксировано присутствие комаров. Специалист идентифицировал насекомых как вид Culiseta annulata, известный своей исключительной холодоустойчивостью.