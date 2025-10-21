Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме Российские туристы жалуются на укусы неизвестных насекомых на пляжах Вьетнама

Российские туристы во Вьетнаме массово жалуются на болезненные укусы после посещения пляжей в Нячанге и Дананге, сообщает Telegram-канал SHOT. Ситуация сохраняется более недели, причем от насекомых не спасают даже территории пятизвездочных отелей.

Укусы появляются после купания и отдыха на песке, а ночью пострадавшие испытывают невыносимый зуд. Некоторые туристы также сообщают о сильной слабости, предполагая, что причиной могут быть песчаные блохи или муравьи.

