21 октября 2025 в 18:54

Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме

Российские туристы жалуются на укусы неизвестных насекомых на пляжах Вьетнама

Пляж Винь Нам Чон, Дананг Пляж Винь Нам Чон, Дананг Фото: Josef Beck/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские туристы во Вьетнаме массово жалуются на болезненные укусы после посещения пляжей в Нячанге и Дананге, сообщает Telegram-канал SHOT. Ситуация сохраняется более недели, причем от насекомых не спасают даже территории пятизвездочных отелей.

Укусы появляются после купания и отдыха на песке, а ночью пострадавшие испытывают невыносимый зуд. Некоторые туристы также сообщают о сильной слабости, предполагая, что причиной могут быть песчаные блохи или муравьи.

Ранее стало известно, что сотрудники нью-йоркского офиса Google были переведены на удаленную работу в связи с выявлением постельных клопов в здании. Во внутреннем документе отдела экологии и безопасности компании указано, что специалисты с обученной собакой обнаружили убедительные подтверждения присутствия насекомых.

Кроме того, согласно заявлению энтомолога Бьерна Хьялтасона, в Исландии впервые зафиксировано присутствие комаров. Специалист идентифицировал насекомых как вид Culiseta annulata, известный своей исключительной холодоустойчивостью.

Вьетнам
туристы
укусы
насекомые
пляжи
