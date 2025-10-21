Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 18:43

Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке

Сотрудников Google перевели на удаленку из-за клопов в нью-йоркском офисе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сотрудники нью-йоркского офиса Google были переведены на удаленный режим работы из-за обнаружения постельных клопов в здании, сообщает Independent. Согласно внутреннему письму отдела экологии и безопасности компании, специалисты и обученная собака выявили убедительные доказательства наличия насекомых.

Предположительным источником заражения называют крупные мягкие игрушки в кампусе Челси, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Несмотря на рекомендацию оставаться дома до завершения дезинфекции, часть работников посетила офис.

Ранее энтомолог Бьерн Хьялтасон сообщил о первой документально подтвержденной находке комаров на территории Исландии. Ученый уточнил, что обнаруженный вид Culiseta annulata отличается повышенной устойчивостью к низким температурам.

Кроме того, в Большом порту Санкт-Петербурга задержали 40 тонн кофейных зерен из-за обнаружения в грузе многоядной мухи-горбатки. Данное насекомое классифицируется как особо опасный сельскохозяйственный вредитель. Груз направлялся в Северную столицу из Южной Америки.

Google
Нью-Йорк
клопы
насекомые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новая жизнь»: Диброва показала поклонникам свое любовное гнездышко
Заворотнюк, жизнь в США, бездетность: куда пропала Екатерина Дубакина
В Сибири педофил-педагог лишился свободы на более 10 лет
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.