Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке

Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке Сотрудников Google перевели на удаленку из-за клопов в нью-йоркском офисе

Сотрудники нью-йоркского офиса Google были переведены на удаленный режим работы из-за обнаружения постельных клопов в здании, сообщает Independent. Согласно внутреннему письму отдела экологии и безопасности компании, специалисты и обученная собака выявили убедительные доказательства наличия насекомых.

Предположительным источником заражения называют крупные мягкие игрушки в кампусе Челси, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Несмотря на рекомендацию оставаться дома до завершения дезинфекции, часть работников посетила офис.

Ранее энтомолог Бьерн Хьялтасон сообщил о первой документально подтвержденной находке комаров на территории Исландии. Ученый уточнил, что обнаруженный вид Culiseta annulata отличается повышенной устойчивостью к низким температурам.

Кроме того, в Большом порту Санкт-Петербурга задержали 40 тонн кофейных зерен из-за обнаружения в грузе многоядной мухи-горбатки. Данное насекомое классифицируется как особо опасный сельскохозяйственный вредитель. Груз направлялся в Северную столицу из Южной Америки.