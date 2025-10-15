В Россию не пустили груз кофе из-за опасного насекомого В Петербурге задержали 40 тонн кофе из-за многоядной мухи-горбатки

В Большом порту Петербурга задержали 40 тонн кофе из-за обнаруженной в мешках с зернами многоядной мухи-горбатки, сообщает Neva.today. Это насекомое считается опасным вредителем.

Партия зеленых зерен из Южной Америки не прошла фитосанитарный контроль. В мешках специалисты Россельхознадзора нашли живых насекомых, которых для проверки отправили на исследование. Тесты показали, что подселенцем в грузе оказалась многоядная муха-горбатка.

Ранее пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что Россия временно запретила ввоз и транзит по своей территории овец и коз из Болгарии и Румынии. Причиной стали зафиксированные вспышки оспы среди мелкого рогатого скота в этих странах, подтвержденные Всемирной организацией здоровья животных.