28 октября 2025 в 00:20

Прохор Шаляпин похвастался новой покупкой за 9 млн рублей

Прохор Шаляпин купил автомобиль Lixiang за 9 миллионов рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин пополнил свой автопарк новым автомобилем китайской марки Lixiang за 9 млн рублей, передает Telegram-канал «Звездач». Он пояснил, что не особенно любит водить, но машина ему нужна на случай внезапных поездок.

Я машину купил, производство — Китай. Ну как, недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. 9 миллионов сейчас стоит. Я ездить не очень люблю за рулем, мне просто нужна машина, чтобы была, мало ли куда поехать. Я очень ответственный — не дай бог кого задену на улице, это же такой гам поднимут! Салон кожаный, с массажем — это сейчас оптимальный вариант, потому что цены на машины космические, — сказал Шаляпин.

По словам певца, сначала он хотел купить машину стоимостью, сопоставимой с квартирой на Патриарших прудах, но не смог себе этого позволить, поэтому приобрел более доступный вариант. Шаляпин также добавил, что после многих лет несерьезного отношения многие звезды, включая певицу Ольгу Бузову и телеведущую Ксению Собчак, наконец-то «протянули ему руки».

Ранее Шаляпин выразил симпатию к телеведущей Ольге Бузовой и признался, что не против за ней «приударить». Артист на девичнике певицы подчеркнул, что восхищается ей не только как женщиной, но и как профессиональной музыкальной исполнительницей.

