20 ноября 2025 в 10:59

Обвиненная в гибели 11 человек россиянка молит Бастрыкина о встрече

Обвиненная в гибели 11 человек женщина дважды запросила встречу с Бастрыкиным

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительница Нижнего Тагила Елена Сербинова второй раз обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину, пишет E1.RU. Россиянку обвинили в гибели 11 человек, включая собственную дочь, во время взрыва в жилом доме. Женщина привела некоторые доводы, которые, как она считает, могут доказать ее невиновность.

Меня сделали обвиняемой из потерпевшей, и у меня нет цели избавиться от ответственности любой ценой. Если я виновата — я готова нести ответственность, но я действительно хочу понимать в чем конкретно я виновата и что произошло в тот день, — подчеркнула Сербинова.

Женщина уточнила, что обращалась к разным специалистам по расследованию причин взрывов, и все единогласно имели диаметральное мнение с выводами экспертов о причинах и эпицентре взрыва. Сербинова хочет лично встретиться с Бастрыкиным в рамках этого дела. Россиянку обвиняют по трем статьям УК РФ, а следствие полагает, что в ее квартире произошла утечка бытового газа, что привело к страшным последствиям.

Ранее в Татарстане в результате взрыва газа пострадали пять местных жителей. ЧП произошло в одном из гаражей, когда находившиеся там люди готовили плов и не заметили утечку.

