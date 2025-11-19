Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:34

Автоэксперт рассказал, что проверить в подержанной машине перед покупкой

Автоэксперт Моржаретто: перед покупкой подержанной машины нужно проверить ТС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перед покупкой подержанной машины необходимо проверить техническое состояние и историю эксплуатации автомобиля, рассказал Pravda.Ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он подчеркнул, что выбор между автоматом и механикой зависит только от личных предпочтений.

Тип коробки передач не играет особой роли. Гораздо важнее, как автомобиль эксплуатировался и в каком он состоянии. Можно запустить и машину с механикой, и с автоматом — все зависит от владельца. К тому же сейчас выросло целое поколение водителей, которые просто не умеют ездить на механике, — рассказал Моржаретто.

Автоэксперт отметил, что лучше всего купить автомобиль у знакомых или в официальном дилерском центре. По его словам, тогда можно рассчитывать на определенные гарантии и ответственность.

Ранее автоэксперт Олег Марков рассказал, что автомобильные шины, приобретенные на маркетплейсах, следует внимательно проверять на наличие следов эксплуатации. В частности, он призвал изучить протектор и бортовые зоны товара.

автомобили
проверки
покупки
автоэксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России проиндексируют страховые пенсии
Захарова раскрыла правду о «соглашениях» России и США по Украине
Командиры ВСУ не предупредили бойцов об одной детали в Красноармейске
Человек из стали: как 93-летний штангист победил на Кубке России
Названа неочевидная причина приостановки публикаций НАБУ по делу Миндича
В Крыму рассказали, как выросло число агротуристических предприятий
Россиянка сняла на видео бегающих по прилавку с выпечкой крыс
НАБУ перестало публиковать материалы дела Миндича
Петербург начали украшать к Новому году
Эрдоган и Зеленский начали переговоры по Украине
Стало известно, почему россияне не любят отдыхать на Кюрасао
Следователи показали фото машины ГАИ, которую поджег подросток
В ГД раскрыли, сколько у РФ осталось времени на предотвращение войны с НАТО
Биопринтеры и ИИ-двойники: нейросеть предсказала, что нас ждет в 2026 году
Экс-премьер Молдавии пришел к неутешительному выводу о вступлении в ЕС
На Марсе обнаружили камень из другой части Солнечной системы
Многодетная мать столкнулась с шестым по счету кесаревым сечением
В Свердловской области загорелся поезд с мазутом
Названо новое популярное направление для пляжного отдыха зимой
В Москве впервые судят человека за нарушение военного положения
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.