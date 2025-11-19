Автоэксперт рассказал, что проверить в подержанной машине перед покупкой Автоэксперт Моржаретто: перед покупкой подержанной машины нужно проверить ТС

Перед покупкой подержанной машины необходимо проверить техническое состояние и историю эксплуатации автомобиля, рассказал Pravda.Ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Он подчеркнул, что выбор между автоматом и механикой зависит только от личных предпочтений.

Тип коробки передач не играет особой роли. Гораздо важнее, как автомобиль эксплуатировался и в каком он состоянии. Можно запустить и машину с механикой, и с автоматом — все зависит от владельца. К тому же сейчас выросло целое поколение водителей, которые просто не умеют ездить на механике, — рассказал Моржаретто.

Автоэксперт отметил, что лучше всего купить автомобиль у знакомых или в официальном дилерском центре. По его словам, тогда можно рассчитывать на определенные гарантии и ответственность.

