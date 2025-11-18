Автоэксперт раскрыл, как проверить шины с маркетплейсов Автоэксперт Марков призвал проверять шины с маркетплейса на следы эксплуатации

Автомобильные шины, приобретенные на маркетплейсах, следует внимательно проверять на наличие следов эксплуатации, заявил Lenta.ru автоэксперт Олег Марков. В частности, он призвал изучить протектор и бортовые зоны товара. По словам эксперта, немаловажно обращать внимание и на дату производства резины.

На маркетплейсах встречаются шины, которые уже использовались. А такой считается шина, всего лишь смонтированная на диск. Поэтому нужно осмотреть протектор и бортовые зоны шины — места прилегания к диску. На них могут быть повреждения, полученные при монтаже от инструмента или следы монтажной пасты, — объяснил Марков.

Он отметил, что на качественных шинах не должно быть вмятин, искривлений, порезов, царапин и трещин. По его словам, покупателям следует сверить марку, модель, индекс скорости и нагрузки, нанесенные на боковину резины, с информацией, указанной в карточке товара.

