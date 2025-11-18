Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 11:56

Автоэксперт раскрыл, как проверить шины с маркетплейсов

Автоэксперт Марков призвал проверять шины с маркетплейса на следы эксплуатации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Автомобильные шины, приобретенные на маркетплейсах, следует внимательно проверять на наличие следов эксплуатации, заявил Lenta.ru автоэксперт Олег Марков. В частности, он призвал изучить протектор и бортовые зоны товара. По словам эксперта, немаловажно обращать внимание и на дату производства резины.

На маркетплейсах встречаются шины, которые уже использовались. А такой считается шина, всего лишь смонтированная на диск. Поэтому нужно осмотреть протектор и бортовые зоны шины — места прилегания к диску. На них могут быть повреждения, полученные при монтаже от инструмента или следы монтажной пасты, — объяснил Марков.

Он отметил, что на качественных шинах не должно быть вмятин, искривлений, порезов, царапин и трещин. По его словам, покупателям следует сверить марку, модель, индекс скорости и нагрузки, нанесенные на боковину резины, с информацией, указанной в карточке товара.

Ранее автоэксперт Виктор Мартыненко заявил, что автомобилистам не следует покупать подержанные зимние шины, поскольку это большой риск. При выборе резины важно учитывать то, по какой местности будет передвигаться автовладелец.

