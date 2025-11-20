Появились подробности отравления моряков на танкере у берегов Стамбула Погибший на танкере в Мраморном море россиянин почувствовал подозрительный запах

Российский моряк, погибший на борту танкера Swanlake у берегов Стамбула, отравился парами химических веществ, сообщает MK.RU. По информации издания, мужчина почувствовал подозрительный запах и отправился выяснять его происхождение.

Однако супруга погибшего выразила сомнения по поводу официальной версии произошедшего. О трагическом происшествии ей рассказал старший помощник капитана. По словам женщины, ее муж не пошел бы в опасное место без защитного костюма.

Он всегда строго соблюдал технику безопасности и постоянно говорил о защите, — подчеркнула она.

У моряка остались двое маленьких детей. Семья требует тщательного расследования причин трагедии. Сама супруга находится в тяжелом психологическом состоянии и не имеет возможности поехать за границу для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что сухогруз, ходящий под флагом Панамы, стоял в порту Стамбула всего один день. Предварительной причиной отравления эксперты назвали утечку паров топлива в машинном отделении. Двух напарников погибшего моряка экстренно доставили в реанимацию. Всего в команде насчитывалось 13 человек.