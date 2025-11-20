Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 10:39

Появились подробности отравления моряков на танкере у берегов Стамбула

Погибший на танкере в Мраморном море россиянин почувствовал подозрительный запах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский моряк, погибший на борту танкера Swanlake у берегов Стамбула, отравился парами химических веществ, сообщает MK.RU. По информации издания, мужчина почувствовал подозрительный запах и отправился выяснять его происхождение.

Однако супруга погибшего выразила сомнения по поводу официальной версии произошедшего. О трагическом происшествии ей рассказал старший помощник капитана. По словам женщины, ее муж не пошел бы в опасное место без защитного костюма.

Он всегда строго соблюдал технику безопасности и постоянно говорил о защите, — подчеркнула она.

У моряка остались двое маленьких детей. Семья требует тщательного расследования причин трагедии. Сама супруга находится в тяжелом психологическом состоянии и не имеет возможности поехать за границу для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что сухогруз, ходящий под флагом Панамы, стоял в порту Стамбула всего один день. Предварительной причиной отравления эксперты назвали утечку паров топлива в машинном отделении. Двух напарников погибшего моряка экстренно доставили в реанимацию. Всего в команде насчитывалось 13 человек.

Стамбул
моряки
отравления
смерти
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это несправедливо»: Швеция назвала поддержку Украины бременем Скандинавии
Трампа не стали приглашать на похороны именитого политика
На Западе увидели сигнал к окончанию конфликта на Украине
ЕС призвали разместить ядерное оружие из страха перед «Искандером»
В Европе решили обсудить новый план США по Украине
Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения
«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.