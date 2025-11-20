Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:39

В СКР озвучили количество жертв агрессии властей Украины среди гражданских

СКР: жертвами агрессии Киева стали свыше 7 тысяч мирных граждан

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жертвами агрессии украинского руководства с 2014 года стали свыше 7 тыс. мирных граждан, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в приветствии участников международного научно-практического форума «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет». По его словам, в общей сложности пострадали 27 тыс. гражданских лиц, передает ТАСС.

По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года всего пострадали свыше 27 тыс. мирных жителей, из которых убиты более 7 тыс., в том числе 234 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести 20 588 человек, включая 1132 ребенка, — говорится в заявлении.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил о гибели за неделю не менее 13 граждан, включая одного ребенка, в результате атак Вооруженных сил Украины. Дипломат также добавил, что количество пострадавших среди мирного населения превысило 70 человек.

Кроме того, стрелок группировки войск «Восток» с позывным Чита рассказал, что при входе российских подразделений в населенный пункт Гай в Днепропетровской области были обнаружены тела мирных жителей, находившиеся прямо на улицах. По его утверждению, эти люди стали жертвами расстрела, осуществленного военнослужащими украинской армии.

Украина
агрессия
жертвы
мирные жители
СКР
