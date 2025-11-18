Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 10:23

Мирошник назвал число жертв атак ВСУ на Россию за прошедшую неделю

Мирошник: 13 человек погибли в России за неделю из-за атак ВСУ

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Не менее 13 человек, в том числе ребенок, погибли в России за неделю из-за атак ВСУ, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он также отметил, что более 70 мирных жителей пострадали.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 71 мирный житель: ранены 58 человек, погибли 13 человек, в том числе один несовершеннолетний, — сказал Мирошник.

Посол обратил внимание на то, что в ДНР из-за целенаправленных ударов ВСУ погибли священник, а также семья прихожан с ребенком. Он добавил, что чаще всего украинские военные атаковали жителей частного сектора и водителей гражданских машин. Всего за неделю они выпустили более 3,8 тыс. боеприпасов.

Ранее Мирошник заявил, что свыше 235 тыс. жителей российских регионов столкнулись с перебоями в электроснабжении в результате целенаправленных атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Брянской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Луганской Народной Республике.

