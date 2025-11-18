Свыше 200 тыс. россиян за прошедшую неделю были без света из-за атак ВСУ Мирошник: более 235 тыс. граждан РФ с 10 по 16 ноября были без света из-за ВСУ

Свыше 235 тыс. жителей российских регионов столкнулись с перебоями в электроснабжении в результате целенаправленных атак Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Брянской, Запорожской, Херсонской областях и Луганской Народной Республике.

Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе более 235 тыс. человек, — уточнил дипломат.

В период с 10 по 16 ноября ВСУ проводили систематические атаки на гражданские объекты энергетики. В Брянской области, где без электроснабжения остались 124 тыс. человек, для ударов по критической инфраструктуре применялись дальнобойные ракеты. Значительные отключения также зафиксированы в Запорожской области (50 тыс. человек), ЛНР (16 тыс.) и Херсонской области (15 тыс. человек).

Особую озабоченность вызывает обострение ситуации вокруг атомных объектов. Мирошник сообщил о попытках атак на Нововоронежскую АЭС, куда было направлено не менее восьми беспилотников. Хотя все дроны были нейтрализованы, падение одного из них привело к повреждению распределительного устройства, что потребовало снижения мощности трех энергоблоков примерно на сутки.

Ранее сообщалось, что с 20:00 до 23:00 дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Нападению подверглись четыре области страны.