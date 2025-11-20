Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 10:57

Верховный суд России ликвидировал партию, которую создавал Шнуров

Верховный суд России ликвидировал «Партию роста» по требованию Минюста

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста», в создании которой принимал участие музыкант Сергей Шнуров, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель Минюста заявил, что партия должна иметь отделения не менее чем в половине субъектов России.

Административное исковое заявление министерства юстиции удовлетворить, ликвидировать всероссийскую политическую партию «Партия роста», — огласил решение судья.

Партия была образована в 2016 году на основе партии «Правое дело». Ее создателем выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Главной задачей организации была заявлена защита предпринимательских интересов. Несмотря на участие в выборах в Госдуму, партия не смогла добиться значительных политических успехов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов объявил, что партия «Справедливая Россия — За правду» изменит свое название. В объединении было принято решение упразднить вторую часть. Теперь полное название звучит как «Социалистическая партия „Справедливая Россия“». В коротком варианте — «Партия „Справедливая Россия“».

