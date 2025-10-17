Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:59

«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову

Шаляпин публично выразил симпатию к Бузовой

Певец Прохор Шаляпин выразил симпатию к телеведущей Ольге Бузовой и признался, что не против за ней приударить, сообщает корреспондент NEWS.ru. Артист на девичнике певицы подчеркнул, что восхищается медийной персоной не только как женщиной, но и как профессиональной музыкальной исполнительницей.

Я с удовольствием! Только позовите. <…> Мне во всем Ольга нравится — и как женщина, и как певица, и как добрый человек, — сказал Шаляпин.

Ранее артист признался в наличии романтических чувств к 30-летней ведущей и актрисе Олесе Иванченко. По словам певца, он готов мириться с капризами девушки, несмотря на существующую разницу в возрасте. Шаляпин отметил, что редко встречает людей, способных его удивить.

Кроме того, Шаляпин столкнулся с массовой критикой в социальных сетях после неудачной шутки, высказанной в адрес ребенка во время шоу «Дети против». Высказывание артиста было расценено частью интернет-пользователей как оскорбительное по отношению к профессии грузчика и самому несовершеннолетнему участнику программы.

«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
