Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 10:55

В США решили усилить давление на Зеленского

WP: США усилили давление на Зеленского ради реализации плана по урегулированию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Philip Reynaers/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США усилили давление на украинского президента Владимира Зеленского ради реализации плана по урегулированию конфликта, сообщила газета The Washington Post. По данным издания, в документе содержатся уступки, на которые Зеленский вряд ли сразу согласится.

Как отметила газета, президент Украины сейчас находится в трудном положении, прежде всего, из-за коррупционного скандала. Кроме того, журналисты указали, что из администрации президента США Дональда Трампа может уйти один из ключевых сторонников Киева — спецпосланник Кит Келлог. Причиной этого может быть исключение политика из процесса принятия решений по Украине.

Ранее Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. По данным СМИ, основной целью плана является предоставление гарантий безопасности для всех сторон конфликта.

США
Украина
Владимир Зеленский
планы
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это несправедливо»: Швеция назвала поддержку Украины бременем Скандинавии
Трампа не стали приглашать на похороны именитого политика
На Западе увидели сигнал к окончанию конфликта на Украине
ЕС призвали разместить ядерное оружие из страха перед «Искандером»
В Европе решили обсудить новый план США по Украине
Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения
«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.