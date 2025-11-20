В США решили усилить давление на Зеленского WP: США усилили давление на Зеленского ради реализации плана по урегулированию

США усилили давление на украинского президента Владимира Зеленского ради реализации плана по урегулированию конфликта, сообщила газета The Washington Post. По данным издания, в документе содержатся уступки, на которые Зеленский вряд ли сразу согласится.

Как отметила газета, президент Украины сейчас находится в трудном положении, прежде всего, из-за коррупционного скандала. Кроме того, журналисты указали, что из администрации президента США Дональда Трампа может уйти один из ключевых сторонников Киева — спецпосланник Кит Келлог. Причиной этого может быть исключение политика из процесса принятия решений по Украине.

Ранее Трамп утвердил новый мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Разработкой документа занималась специальная группа, в которую вошли представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. По данным СМИ, основной целью плана является предоставление гарантий безопасности для всех сторон конфликта.