Пистолет на свадьбе, тюрьма, усы Черчесова: как живет Кокорин

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. В какие скандалы попадал футболист, почему критиковал РПЛ, что известно о его личной жизни — в материале NEWS.ru.

За какие российские клубы выступал футболист Кокорин

Кокорин родился 19 марта 1991 года в городе Валуйки Белгородской области. Его отец Александр Карташов погиб, когда мальчику было три года. Близким человеком и будущим агентом футболиста стал отчим Кирилл Логинов. Мать Светлана Кокорина занималась индивидуальным предпринимательством в сфере торговли.

В десятилетнем возрасте Кокорин переехал в Москву и стал учиться в школе-интернате «Локомотива». Впоследствии футболист выступал за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинское «Анжи», петербургский «Зенит», а также «Сочи». С 2021 по 2024 год нападающий играл в итальянской «Фиорентине» и был дважды отправлен в аренду в кипрский «Арис». 1 июля 2024-го он подписал контракт с этим коллективом. За сборную России Кокорин провел 48 матчей и забил 12 голов.

Александр Кокорин (№ 99, в центре) в матче 6-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» (Москва) и «Крыльями Советов» (Самара), 2009 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сколько зарабатывает футболист Кокорин

В мае 2025 года Кокорин переподписал соглашение с «Арисом» сроком на один год. Согласно условиям контракта, он получает €1 млн в год (94,3 млн рублей). Этот оклад меньше, чем у него было в «Фиорентине» (€1,8 млн, 170 млн рублей) и в «Зените» (€3,3 млн, 311,6 млн рублей). Кокорин заработал за карьеру порядка €30 млн (2,8 млрд рублей).

Нападающий никогда не скрывал, что хорошо зарабатывает. Он утвердительно ответил на вопрос, является ли одним из самых богатых российских футболистов.

«Думаю, это правда. Посчитать нетяжело, но просто там никто не знает премиальных, всяких бонусов, еще что-то. Почему так вышло? Мне тяжело сказать. Те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал, мне давали. Наверное, да, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время», — сказал он.

За что Кокорин сидел в тюрьме

В октябре 2018 года Кокорин, который тогда выступал за «Зенит», и Павел Мамаев, представлявший «Краснодар», вместе с товарищами стали участниками двух конфликтов, которые переросли в драки. Игроки праздновали десятилетие дружбы и около двух часов ночи возле московского ночного клуба «Эгоист» избили Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. У пострадавшего были диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Момент драки попал в объектив видеокамеры.

Спустя некоторое время после инцидента в одном из столичных заведений произошла стычка между группой спортсменов и тогдашними представителями Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Кокорин ударил первого стулом — видео конфликта было опубликовано в Сети. Две драки с участием футболистов вызвали широкий общественный резонанс.

Александр Кокорин в футбольном матче между командами «Салют» (Белгород) и «Золотой лев» в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, 2019 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий спустя три дня оказались в СИЗО. В мае 2019-го Кокорины получили по полтора года тюрьмы, а Протасовицкий с Мамаевым — по году и пять месяцев. 17 сентября 2019-го все, кроме Протасовицкого, вышли на свободу по УДО.

Что сказал нападающий Кокорин об уровне РПЛ

В январе 2025 года Кокорин раскритиковал чемпионат Российской премьер-лиги.

«Когда мы [с Павлом Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, он уже был г***. Он тогда уже начал просаживаться», — отметил Кокорин.

Футболист подчеркнул, что из РПЛ уехали сильные иностранные игроки, которых некем заменить.

«Когда был расцвет чемпионата? Во времена противостояния ЦСКА и „Зенита“ — с 2005 по 2015-й, наверное. „Зенит“, который выиграл с Халком турнир в 2015 году, был сумасшедший. Они в Лиге чемпионов тоже неплохо играли», — сказал Кокорин.

В октябре 2025 года нападающий заявил в подкасте футболиста Федора Смолова, что если вернуть российские команды в еврокубки прямо сейчас, то будет позорище.

«Я же сказал это не от обиды какой-то. Просто представьте: завтра все возвращается, мы играем в еврокубках. Думаю, будет позорище. Так что говорил это для того, чтобы сейчас была дорога молодым, росли новые таланты. И чтобы, если чудом все откроется, мы были к этому готовы. Если кто-то думает, что я сказал это, чтобы позлорадствовать, — наоборот. Переживаю за Россию, за наш чемпионат, хочу, чтобы он вернулся к тому состоянию, когда мы начинали карьеры. Вот тогда было классно! Все конкурентоспособны, со всеми интересно играть, наши знаменитые „Лужники“ забиты… Вот о чем вспоминаю и скучаю», — сказал футболист.

Игроки «Спартака» Алекс Крал (слева), Александр Кокорин и футболист «Ротора» Олег Алейник (справа) в матче 16-го тура чемпионата России, 2020 год Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Кокорин поддержал министра спорта России Михаила Дегтярева, выступившего за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По словам футболиста, в клубах должно играть больше россиян.

«Сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя — только в „Зените“ суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху, и все», — сказал Кокорин.

В какие скандалы попадал футболист Кокорин

В 2013 году Кокорин заявил, что никогда не перейдет в «Спартак». «У меня с детства на него обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену», — подчеркнул нападающий.

Однако в 2020 году он оказался в «Спартаке». Кокорин объяснил переход тем, что от него отказался клуб из Санкт-Петербурга.

«После того как „Зенит“ сообщил мне, что я им не нужен и они собираются играть без меня, я сказал себе, что должен это сделать. Я говорил, что никогда не пойду в „Спартак“, и поэтому я должен был перейти именно туда», — заявил форвард.

Кокорин провел за «Спартак» восемь матчей, забил два гола и сделал результативную передачу.

В 2017 году форвард опубликовал в соцсетях видео, на котором он стреляет из пистолета в воздух на свадьбе друга, футболиста Алана Чочиева. В Сеть также попал кадр, на котором нападающий подносит оружие к лицу.

«Ничего особенного. Свадьба в Осетии», — подписал фото футболист. Затем он удалил снимок.

В том же году Кокорин и нападающий Артем Дзюба записали видео, на котором показали напоминающий усы жест. Многие болельщики восприняли ролик как сигнал бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который не вызвал футболистов на Кубок конфедераций.

Артем Дзюба и Александр Кокорин (справа) Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

«Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в Сеть. Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: „Да ладно, это же шутка, все посмеются“. Через два часа говорит: „Похоже, ж*** какая-то“. Я ему: „Это сразу было понятно, что ж***!“» — рассказывал Дзюба.

В 2021 году в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль «Ламборгини», который ранее принадлежал Кокорину. Футболиста в салоне не было, а машина была зарегистрирована на мать игрока. После обысков в багажнике были обнаружены шесть номерных знаков. Машину эвакуировали.

«Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — сказал футболист.

В январе 2023 года Кокорин в интервью YouTube-каналу «Суперлига» заявил, что каждый уважающий себя мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать. Нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО», — отметил футболист.

После вылета сборной России по футболу с чемпионата Европы летом 2016 года Кокорин и Мамаев отправились на частном самолете в Монте-Карло, где устроили грандиозную вечеринку. Сообщалось, что футболисты купили 500 бутылок шампанского по €500 за бутылку. В общей сложности они потратили €250 тыс. Шампанское выносили гостям вечеринки под гимн России и бенгальские огни. Кокорин и Мамаев провели вечер в окружении девушек и курили кальян.

Что известно о личной жизни футболиста Кокорина

По информации СМИ, Кокорин встречался с Викторией Смирновой, двоюродной сестрой рэпера Тимати. Она была на семь лет старше футболиста. Их роман закончился после того, как Смирнова улетела учиться в Лондон, а Кокорин остался в Москве.

Александр Кокорин с супругой Дарьей Валитовой во время матча 2-го тура чемпионата России по футболу Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Затем нападающий встречался с Кристиной Долгопаловой. Пара летала на отдых в ОАЭ и на Мальдивы, Долгопалова сопровождала Кокорина в Польшу на Евро-2012. После турнира влюбленные расстались.

Кокорин был женат на модели Дарье Валитовой, с которой он познакомился в 2013 году. Девушка родом из Томска, а ее отец Руслан владел небольшой строительной фирмой. Валитова занималась музыкой и взяла себе сценический псевдоним Амели. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

Спустя четыре года супруги развелись. В социальных сетях девушка писала, что их пути давно разошлись.

В 2024 году СМИ сообщили, что Кокорин якобы встречается с фешен-блогером Кристиной Озимковой. Она окончила факультет журналистики МГУ, прошла практику в модном журнале Vogue и училась в модельной школе Вячеслава Зайцева. Молодые люди познакомились, предположительно, в Дубае на дне рождения футболиста. Озимкова — бывшая жена Александра Колокольцева — сына министра МВД.

Читайте также:

Гол-шедевр, молодая звезда, лидерство в таблице: «Локомотив» разгромил ЦСКА

Свадьба в «Ритц Карлтон», кабриолет, клип Николаева: как живет Дементьева

Историческая победа над южноамериканской сборной: Россия разгромила Боливию

Скандальный развод, угрозы бандитов, диджеинг: как живет Руслан Нигматуллин

Санкции Украины, скандал с Бузовой, критика Вяльбе: как живет Губерниев