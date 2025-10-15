Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 02:55

Кокорин напомнил, каким был российский футбол в начале его карьеры

Кокорин выразил обеспокоенность состоянием российского футбола

Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист Александр Кокорин заявил, что беспокоится за современный российский футбол и вспомнил о периоде его расцвета, передает портал «СЭ». В своем обращении он выразил надежду на возвращение турнира к формату, существовавшему в начале его профессионального пути. Собеседник с теплотой отозвался о временах, когда стадионы были заполнены зрителями, а каждая встреча отличалась напряженной конкурентной борьбой.

Переживаю за Россию, за наш чемпионат, хочу, чтобы он вернулся к тому состоянию, когда мы начинали карьеры. Вот тогда было классно! Все конкурентоспособны, со всеми интересно играть, наши знаменитые «Лужники» забиты… Вот о чем вспоминаю и скучаю, — сказал Кокорин.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Эта победа стала для РФ первой в истории против представителей Южно-Американского континента.

До этого капитан сборной России по футболу Егор Шилкин рассказал, что на Играх стран СНГ удалось переломить ход финального матча и одержать победу над сборной Азербайджана благодаря собранности и вере в собственные силы. По его словам, поворотный момент случился во втором тайме.

